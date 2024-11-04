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РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року

Альона Вороніна
4 листопада 2024, 13:46
1597
До кінця року російські окупанти можуть розгорнути основну фазу наступу на велике місто, а також спробують захопити ще низку населених пунктів.
РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року
Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, facebook.com/7channel.odessa

Коротко:

  • РФ намагатиметься захопити низку населених пунктів на Донбасі до кінця року
  • Під сильнішими атаками можуть опинитися Курахово, Покровськ, Торецьку і Часів Яр

Російська окупаційна армія до кінця 2024 року буде намагатися захопити низку населених пунктів. Зокрема, окупанти можуть здійснювати активні атаки на чотири міста в Донецькій області.

Росіяни з дуже високою вірогідністю можуть розгорнути основну фазу наступу на місто Покровськ. Про це сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

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"Гарячою локацією буде Курахово, яке росіяни будуть намагатися захопити до кінця року. Це і початок наступальних дій на Покровськ – є дуже висока вірогідність, що до кінця року росіяни розгорнуть основну фазу наступу. Також вони будуть намагатися захопити до кінця року Торецьку агломерацію та Часів Яр – саме такі завдання РФ в Донецькій області", – зазначив Коваленко.

За його словами, на Лимано-Купʼянському напрямку основне завдання російських окупантів після виходу на лівий берег річки Оскол – рух на північ і охоплення Куп'янська з трьох напрямків: північного, східного та південного.

"При цьому загроза для Харкова та Сум – виключно терор цивільного населення, тобто системні удари з використанням відповідної номенклатури засобів ураження. Однак загрози захоплення з боку російських окупантів для цих міст немає", – додав він.

Хто такий Олексій Коваленко?

Олексій Коваленко - кандидат біологічних наук, популяризатор науки, автор науково-популярних книжок та блогу "Ботанік в кедах".

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що майор ЗСУ назвав прогноз у разі втрати Покровська. Зараз "зовсім погані справи" на Покровському і Торецькому напрямках, сказав Максим Жорін.

Також раніше у DeepState повідомляли, що російські загарбники окупували Ясну Поляну на Донеччині. Також ворог просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Нагадаємо, повідомлялося, що Україна може втратити контроль над Донбасом – аналітик розкрив тривожний прогноз. Серйозна проблема територіальних втрат України – це дефіцит кадрів у Збройних силах.

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