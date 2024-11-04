РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року

Коротко:
- РФ намагатиметься захопити низку населених пунктів на Донбасі до кінця року
- Під сильнішими атаками можуть опинитися Курахово, Покровськ, Торецьку і Часів Яр
Російська окупаційна армія до кінця 2024 року буде намагатися захопити низку населених пунктів. Зокрема, окупанти можуть здійснювати активні атаки на чотири міста в Донецькій області.
Росіяни з дуже високою вірогідністю можуть розгорнути основну фазу наступу на місто Покровськ. Про це сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.
"Гарячою локацією буде Курахово, яке росіяни будуть намагатися захопити до кінця року. Це і початок наступальних дій на Покровськ – є дуже висока вірогідність, що до кінця року росіяни розгорнуть основну фазу наступу. Також вони будуть намагатися захопити до кінця року Торецьку агломерацію та Часів Яр – саме такі завдання РФ в Донецькій області", – зазначив Коваленко.
За його словами, на Лимано-Купʼянському напрямку основне завдання російських окупантів після виходу на лівий берег річки Оскол – рух на північ і охоплення Куп'янська з трьох напрямків: північного, східного та південного.
"При цьому загроза для Харкова та Сум – виключно терор цивільного населення, тобто системні удари з використанням відповідної номенклатури засобів ураження. Однак загрози захоплення з боку російських окупантів для цих міст немає", – додав він.
Хто такий Олексій Коваленко?
Олексій Коваленко - кандидат біологічних наук, популяризатор науки, автор науково-популярних книжок та блогу "Ботанік в кедах".
Війна в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що майор ЗСУ назвав прогноз у разі втрати Покровська. Зараз "зовсім погані справи" на Покровському і Торецькому напрямках, сказав Максим Жорін.
Також раніше у DeepState повідомляли, що російські загарбники окупували Ясну Поляну на Донеччині. Також ворог просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.
Нагадаємо, повідомлялося, що Україна може втратити контроль над Донбасом – аналітик розкрив тривожний прогноз. Серйозна проблема територіальних втрат України – це дефіцит кадрів у Збройних силах.
Читайте також:
- РФ хоче більш масовано атакувати Україну: експерт назвав новий задум Путіна
- Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату
- "Є зрушення": Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред