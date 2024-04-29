Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

Відомо, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури.

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Поляки розблокували кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

У Державній прикордонній службі повідомили, що у понеділок, 29 квітня, польські протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Відтак розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

"У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" відновився рух вантажівок. Польські фермери припинили блокування. Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Однак, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури, передає "Еспресо".

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"Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - додали в ДПСУ.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що поляки уночі розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію. Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Чому страйкують польські фермери Польські фермери вже кілька місяців блокують кордони між Україною та Польщею. Протестувальники вимагають заборонити імпорт української агропродукції та виступають проти "Європейського зеленого курсу" (пакет ініціатив, спрямований на те, щоб поставити ЄС на шлях екологічної трансформації). Політолог Олег Саакян вважає, що першопричиною страйків серед польських аграріїв є політичний фактор. За його словами, за протестами стоять не лише і не стільки фермери, скільки праворадикальна партія Конфедерація. Голова Комітету економістів України Андрій Новак також упевнений, що "акція польських фермерів не стільки економічна, скільки політична, яку було організовано та профінансовано Росією", передають Факти ICTV. У МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" хочуть захопити протестні рухи фермерів на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, що польські фермери завершили блокаду - рух транспорту відновили на ще одному ПП. Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку, зазначили украхнські прикордонники.

Денис Шмигаль прямо висловися про блокаду кордону. Наразі ситуація на польсько-українському кордоні залишається контрольованою. Він зауважив, що на інциденти з українським зерном має значний вплив Росія.

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