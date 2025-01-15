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"Повний провал": Путін не досягнув цілей до 20 січня - як ЗСУ переграли ворога

Даяна Швець
15 січня 2025, 13:54
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Ворог намагається все більше й більше наростити ресурси, однак ЗСУ контролюють ситуацію.
'Повний провал': Путін не досягнув цілей до 20 січня - як ЗСУ переграли ворога
Російським військам не вистачає сил, щоб виконати план Путіна / Колаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Головне з заяв Маломужа:

  • Путін наказав армії РФ провести всі операції до 20 січня на Покровському та Курському напрямках
  • ЗСУ допомагають укріпрайони в різних секторах навколо Покровська і завдання ударів по військах й резервах противника
  • Ворог на Покровщині несе втрати по 360-480 солдатів на день

Російським агресорам ніяк не вдається ефективно просуватися ні на Покровському, на на Курському напрямку. А це якраз дві важливі точки, де Путін наказав досягнути успіху до 20 січня, коли Дональд Трамп ввійде на престол. Ситуацію в ефірі телеканалу FREEДОМ прокоментував генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Ми розуміємо, що Путін поставив завдання за двома напрямками — це Покровський, та Курська область — саме провести всі операції до 20 січня, до інавгурації (президента США Дональда Трампа, — ред.). Це не виходить, повний провал. Ворог намагається все більше й більше наростити ресурси, але ми ж теж дивимося за його діями, бачимо, де вони заходять із флангів", — сказав він.

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За словами Маломужа, саме Покровський напрямок неодноразово відвідував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. На одній з найгарячіших точок фронту відпрацьовувалися альтернативні формати ведення оборони, маневрової війни та ударів із флангових тилів, поки що тактичного рівня.

"Але ми вже ніби стабілізували певні ситуації, обстановку. Так, поки що ще відходимо. Наприклад, Янтарне там зараз під питанням, інші населені пункти, Шевченко ось, але в будь-якій ситуації ми тримаємо оборону, створили укріпрайони, й це основний фактор. Нестандартні удари по противнику — раз, укріпрайони в різних секторах навколо Покровська — два, і, звісно, завдання ударів по військах й резервах противника, які підходять — три. Це те, що веде до величезних втрат, і, як ми неодноразово зазначали, левова частина втрат — це на Покровському напрямку. Буває по 360-480 на день… І це якраз те, що стримує ворога, й він не може ефективно просуватися", — сказав генерал.

'Повний провал': Путін не досягнув цілей до 20 січня - як ЗСУ переграли ворога
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, на жаль, на Покровському напрямку ворог знищив позиції ЗСУ. Бої тривають в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці.

Своєю чергою глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду про місто. Ворог перебуває вже за 2 км, знищуючи інфраструктуру підступними та цинічними ударами.

Окрім цього, ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів по цілям ворога. Для ефективних влучень захисники приготували далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети, ATACMS, Storm Shadow та SCALP EG.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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