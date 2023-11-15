Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті

Російські окупанти зменшили кількість ударів керованими авіабомбами.

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Погода вплинула на ситуацію на південному фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти зменшили кількість ударів керованими авіабомбами на південних прифронтових територіях. Це відбулося через погіршення погоди. Про це в ефірі Українського радіо заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

За добу ворог використав 12 авіабомб. Однак ситуація на південному фронті дуже складна та напружена.

"За минулу добу вони застосували 12. Це надзвичайно мало в порівнянні з тим, що було раніше. Але все ж таки кожна з таких бомб несе 500 кілограмів тротилового еквіваленту і дуже велику руйнівну силу", - сказала Гуменюк.

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Нині ворог намагається використовувати ракети. Окупанти випробовують напрямки, на яких, ймовірно, будуть бити по енергетиці. Гуменюк не виключає, що таким чином росіяни здійснюють розвідку боєм. За добу окупанти завдали 70 авіаударі .

"Руйнування завдаються, як і раніше, по цивільній інфраструктурі, по житловому сектору. Ворог б'є не прицільно, працює по лікарнях, бібліотеках, навчальних закладах. Тобто обстрілює цілі райони, де може бути місцеве населення. Це тактика росіян, пов'язана з продукуванням терору, щоб потім звинувачувати Сили оборони. Росіяни це роблять і на правому, і на лівому березі Дніпра", - сказала Гуменюк.

Ситуація на південному фронті

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про те, що ЗСУ потужно просунулися в Запорізькій області і змогли зрізати цілий виступ ворога. Українські військові просунулися поблизу Вербового. Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

У Силах оборони розповіли про втрати ворога на півдні після того, як українські військові знищили купу окупантів. На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

Начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні. Перший плацдарм знаходиться в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок; другий - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і Пойма; третій - на групі островів від Козацьких Таборів до Кринок.

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