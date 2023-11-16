'ЗСУ потужно нищать ворога': генерал розкрив втрати окупантів на Таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ ЗСУ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1170 вогневих завдань.

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Тарнавський розповів про втрати ворога / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/otarnavskiy

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за добу ворог втратив 3 танки та понад 550 осіб у живій силі.

"На Таврійському напрямку ворог завдав 9 авіаударів, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1072 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - зазначив він у своєму Telegram-каналі та додав, що активність авіації ворога не спадає.

Тарнавський додав, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1170 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 594 особи.

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"Знищено 43 одиниці військової техніки. Зокрема, 3 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 1 засіб ППО, 19 БпЛА та 4 автомобіля. Також знищено 3 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога. Ще 30 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - розповів генерал.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по ЗСУ хімзброєю одразу на двох напрямках. Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках. Ворог, наймовірніше, використовував хлорпікрин.

У ЗСУ повідомили про розгром противника під Авдіївкою. Противник змінив тактику наступу на Авдіївку, якщо раніше ворог використовував великі колони бронетехніки і піхоти для противу фронту.

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