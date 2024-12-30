Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

В українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють нові експертні комісії.

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Ліквідація МСЕК / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Він почне діяти вже з 1 січня

Даний закон допоможе унеможливити корупцію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомляє Верховна Рада України в Telegram.

Зазначається, що закон передбачає, що з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

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"Щоб унеможливити корупцію, комісії будуть вибірково отримувати на розгляд пацієнта, але ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів розглядатиме питання", - підкреслили в Раді.

Варто додати, що встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Тоді було введено нові правила, які дозволяють проходити засідання МСЕК в онлайн-форматі, що суттєво зменшує витрати часу та коштів для пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що після гучного скандалу з МСЕК в Україні сотні людей втратили групу інвалідності. Ще майже 400 справ залишається у процесі розгляду.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів затвердив два законопроекти, пов’язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб з повною втратою працездатності, а також значне збільшення строків лікування і реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.

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Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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