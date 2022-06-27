"Полетять голови?": Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війну

Зеленський і Баканов / СБУ , president.gov.ua

В Україні вже стали проводити масштабну інспекцію діяльності всіх правоохоронних органів у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого.

"Дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз, тому що 24-го числа деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб захищати свій народ", - сказав Зеленський на брифінгу.

Зазначимо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський нібито може звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

"Якби я хотів його звільнити, то вже б давно звільнив", - так Зеленський прокоментував чутки про звільнення Баканова.

Він також додав, що зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить лише від результату перевірки їх роботи.

Нагадаємо, ширилася думка, що окупанти зуміли швидко захопити Херсон, адже на кордоні з окупованим Кримом були ліквідовані мінні поля.

Як раніше повідомляв Главред, депутати Верховної Ради звільнили з посади Уповноважену ВР з прав людини Людмилу Денисову на засіданні 31 травня. За проголосувало 234 депутати, але призначення заміни сьогодні не було.

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