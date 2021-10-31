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Поки трагедія не приходить в сім'ю, українці не йдуть вакцинуватися - інфекціоніст

31 жовтня 2021, 09:34

Вакцинація - це необхідна річ, без неї в медичній системі настане колапс, і не вистачатиме місця хворим, переконаний лікар-інфекціоніст зі Львова.

Вакцинація
Інфекціоніст заявив, що поки трагедія не приходить в сім'ю, українці не йдуть вакцинуватися / Reuters

Коли в Європі людям сказали, що треба вакцинуватися, то вони пішли і вакцинувалися, бо дбають про свою націю і державу. В Україні люди мають можливість вакцинуватися якісною вакциною - Pfizer, Moderna і тому подібним, але люди не йдуть, бо є велика кампанія проти вакцинації, заявив лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк в інтерв'ю Главреду.

"Людей лякають міфами про те, що після вакцинації до них прилипають копійки. Тому люди просто налякані, читати літературу вони не хочуть - їм краще подивитися новини, послухати про скандали і не вакцинуватися. Замість того, щоб зробити так, як в Ізраїлі та більшості європейських країн, де захворюваність набагато нижча, ніж в Україні, де рекорд смертності від ковіду виявився найбільшим за три роки пандемії", - пояснив він.

Річняк підкреслив, що поки трагедія не приходить в сім'ю, люди не йдуть вакцинуватися.

"Але після цього, я впевнений, в 99% випадків всі вакцинуються, бо люди бачили, як їх родичі потрапляли в лікарню, як вони мучилися, як не старалися лікарі, але врятувати людину все одно не вийшло", - розповів інфекціоніст.

Він зазначив, що людям треба пояснити, що вакцина - це добро.

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"Ми ж всі були вакциновані проти туберкульозу, проти поліомієліту. Вакцину придумали розумні люди, щоб люди жили. Ніхто ж не говорить про те, що люди не жили до 70-80 років, коли вакцин не було і було багато інфекційних захворювань, від яких люди вмирали, але вакцина їх поборола.На "іспанку" до появи коронавірусу хворіли мало не щороку, але після вакцини такої високої смертності від неї вже не було", - пояснив лікар.

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Підсумовуючи, Річняк додав, що вакцинація - це необхідна річ, без неї в медичній системі настане колапс, і не вистачатиме місця хворим. Це єдиний захист і ніякого іншого у всьому світі просто не існує.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.

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