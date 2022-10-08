Поки Путін вирішує, як реагувати: "топ-чиновникам" порадили тікати з Криму з сім’ями – ЗМІ

"Топ-чиновникам" порадили тікати з Криму з сім’ями – ЗМІ/ Telegram, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін проводить екстрені наради, щоб вирішити, як відреагувати на вибух та руйнування Кримського мосту.

Про це повідомляється у Telegram-канал Генерал СВР. При цьому зазначається, що кримським "чиновникам" вищого рівня порадили терміново вивезти з Криму свої сім’ї та майно.

"Поки президент Росії Володимир Путін проводить екстрені наради і вирішує, як відреагувати на "інцидент на Кримському мосту", кримським чиновникам топ-рівня надійшла рекомендація вивезти сім'ї та рухоме майно в "будь-яку безпечну область Росії", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що Брянська, Курська, Білгородська, Воронезька і Ростовська області безпечними не вважаються.

"У Кремлі вважають, що ситуація у Криму може "погіршитися", – йдеться у публікації.

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

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