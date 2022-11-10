"Поки вистачає людей, які вже мобілізовані": у Міноборони розповіли, чи буде нова хвиля

У Міноборони розповіли, чи буде нова хвиля мобілізації / Колаж фото УНІАН

В Україні на даний момент в рядах ЗСУ вистачає вже мобілізованих людей. Однак, якщо ситуація на фронтах україно-російської війни різко зміниться, то може бути проведена додаткова мобілізація. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, додаткову хвилю мобілізації в Міноборони поки не планують оголошувати.

"Станом на зараз були вже заяви Генерального штабу - поки вистачає людей, які вже мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все залежатиме від подій війни. [...] Ми всі повинні усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами, в принципі, повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", — сказала вона.

Мобілізація в Україні

Диктатор країни-агресора Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Керівник Росії так назвав війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Закликають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували "за" 288 парламентаріїв.

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