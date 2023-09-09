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Росія готує штурм на Куп'янському напрямку: задіюють нових солдатів

Юлія Куришко
9 вересня 2023, 13:06 оновлено 9 вересня, 13:15
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ЗСУ відстежують, що в росіян бракує кадрів, оскільки "ці штурмові загони формуються навіть із представників тилових підрозділів".
Росія готує штурм на Куп'янському напрямку: задіюють нових солдатів
Ситуація на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Росія формує нові штурмові загони на Куп'янському напрямку та залучають солдатів із тилових підрозділів.

"Противник завершує формування своїх штурмових підрозділів на Куп'янському напрямку. Вони збирають ці сили з розбитих Силами оборони Сходу підрозділів та формують штурмові загони", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник також зауважив, що ЗСУ відстежують, що в росіян бракує кадрів, оскільки "ці штурмові загони формуються навіть із представників тилових підрозділів, які не мають досвіду і не мають відношення до подібного виду бойових дій", зокрема долучають зв'язківців.

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Нагадаємо, що росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках. Впродовж минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Через терористичні атаки окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів, тепер вони не зможуть перевозити зброю та техніку. Гуменюк вважає, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити й експлуатувати логістичні шляхи.

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війна в Україні Купянск
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