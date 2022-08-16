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Загинуло одразу 100 росіян: у Лисичанську рознесли окупантів

16 серпня 2022, 20:58

Щось страшне сталося з будівлею СБУ в окупованому Лисичанську.

Лисичанськ війська РФ
Лисичанськ / lisichansk.com.ua, Reuters

В результаті вибуху в Лисичанську загинули майже 100 російських окупантів.

"У Лисичанську сьогодні був "хлопок". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих непересічних солдатів 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ", - заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Глава області заявив, що такі вибухи є хорошою тенденцією, оскільки до сьогоднішнього вибуху в Лисичанську були вибухи в окупованій Попасній.

Відео з наслідками прильоту опублікував журналіст Денис Казанський.

"Щось страшне сталося з будівлею СБУ в окупованому Лисичанську. Залишився стирчати тільки одинокий російський прапорець. Тих, хто вижив, очевидно, немає", - підписав він відео.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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війна в Україні Лисичанськ Сергій Гайдай війна Росії та України
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