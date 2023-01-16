Загинули усі разом: у Дніпрі з-під завалів дістали тіла матері і двох маленьких доньок

Дітям було 3 і 13 років. Коли в будинок влучила ракета, вони з мамою перебували на 5 поверсі

У Дніпрі під завалами знайшли тіла матері з двома доньками/ Facebook Юлія Готвянська

У багатоповерхівці в Дніпрі, яку зруйнувала російська ракета, загинула матір з двома доньками.

Донькам було 3 і 13 років. Їхні тіла разом з тілом матері знайшли під завалами знищеного будинку. Про це повідомила їхня родичка Юлія Готвянська у Facebook.

Спочатку рідні намагалися знайти інформацію про сім’ю, адже вони вважалися зниклими безвісти. Але пізніше їхні тіла знайшли під уламками знищеного будинку.

"Наші дівчата знайдені, вони нажаль загинули… Дякую всім, хто надав інформацію, і тим, хто писав слова підтримки", – написала їхня родичка.

Мама Оксана та її доньки, Лейла і Михайлина, жили на 5 поверсі знищеного будинку.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Станом на 13:00 16 січня загиблих уже 40, повідомили у ДСНС України, з них троє – діти. 34 людини наразі вважаються безвісти зниклими.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

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