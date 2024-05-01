Є загиблі: РФ вдарила авіабомбами по будинку та автомобілях на Харківщині

Російські окупанти вранці у середу, 1 травня, вдарили по Харківщині керованими авіаційними бомбами. Загарбники влучили по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.
Внаслідок удару двоє людей загинули, на цей час відомо про двох потерпілих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти обстріляли цивільну автівку та будинок – є загиблі. Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці", – розповів голова ОВА.відео дня
Також спалахнули ще три автомобілі, які були неподалік від місця влучання. Внаслідок цього постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка.
"Усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється", – зазначив Синєгубов.
Пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові
Також окупанти обстріляли Харків. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що "приліт" був у приватний будинок на околиці міста. При цьому були пошкоджені також десять приватних домогосподарств. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає, зазначив міський голова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час ворожого обстрілу у Харкові було влучання в Київському районі міста.
"Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється. Також о 10:30 було три ворожих удари КАБами між с. Липці та с. Веселе. Попередньо без травмованих", – повідомив Синєгубов.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини
РФ вдарила балістикою по Одесі у ніч на 1 травня – загинули три людини, є руйнування. Унаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, у Києві посилюють безпеку на Великдень через можливі ракетні удари. Біля храмів чергуватимуть правоохоронці, щоб не допустити провокацій та у разі повітряної тривоги допомагати евакуювати вірян і священнослужителів в укриття.
Також раніше повідомлялося, що РФ готує масований удар – названо точні дати ймовірних обстрілів. З останнього масованого ракетного удару минуло багато часу, нагадав Петро Черник.
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