Загинула біля укриття: стали відомі щемливі подробиці про померлу 9-річну дівчинку

В класі, де навчалася Віка, розповідають, що вона була цілеспрямованою дитиною не лише в спорті.

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Стали відомі щемливі подробиці про померлу 9-річну дівчинку / Колаж: Главред, фото: ТСН.ua, ua.depositphotos.com

Внаслідок російського обстрілу 1 червня у Деснянському районі Києва загинула дев'ятирічна дзюдоїстка Вікторія Івашко. Стали відомі щемливі подробиці про померлу дівчинку.

"На дзюдо Віка прийшла за власним бажанням, займалася у нас близько трьох років. В групі новачків вона займалася близько року, було помітно, що її дуже зацікавив цей вид спорту. Віка дуже хотіла досягти великих результатів, потім, завдяки своєї цілеспрямованності, перейшла до більш підготовленої групи. Їй було важко, але вона досягла переведення до цієї групи, хоча це було не для новачків", - розповіла тренерка дівчинки Діана Халматова у коментарі ТСН.ua.

За словами тренерки, це була дуже спокійна та надзвичайно лагідна дитина. "Запам'яталося те, що, буває, Віка прийде і обіймає мене. Мабуть, дуже любила мене. Знаю, що жила дівчинка з мамою. На минулих вихідних дівчинка брала участь у міських районних змаганнях, виборола перше місце", - розповіла вона.

В класі, де навчалася Віка, розповідають, що вона була цілеспрямованою дитиною не лише в спорті. У той час, як інші на перервах бігали, гралися, Віка брала книжку та читала.

"Ми з Вікою разом навчалися з першого класу, разом ходили на дзюдо. Вона дуже любила читати про Гаррі Поттера, на перервах полюбляла малювати аніме", - розповідає однокласниця Вікторії Дар'я.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезим під час ракетного удару. Після цього у Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників – заступника Деснянської РДА, директора медзакладу і його заступника.

Дивіться відео про трагічну історію загиблих біля укриття у Києві:

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