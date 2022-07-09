Українець помер, побачивши загиблого на війні сина: деталі трагедії на Волині

Українець помер, побачивши загиблого на війні сина/ УНІАН, скріншот

У Волинській області чоловік помер наступного дня після того, як дізнався про загибель сина в бою проти російських окупантів.

Трагедія сталася в селі Маневичі - у чоловіка не витримало серце, повідомив у Facebook голова територіальної громади Олександр Гаврилюк.

За його словами, селище зустріло загиблого захисника країни Ростислава Прокопчука на колінах і з квітами, якими була встелена вулиця. Страшна звістка дуже вдарила по батьках героя.

Наступного ранку стало відомо, що серце батька загиблого бійця не витримало і він помер.

читайте такожЗмогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест""Рясно встелені квітами вулиці, маневичани в скорботі на колінах зустріли захисника Ростислава Прокопчука. А на ранок страшна звістка - не витримало серце батька Оленченка Костянтина Миколайовича", – повідомив голова громади.

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Романтичне реаліті і правда змінило життя пари на краще: Свєті і Саші вдалося завести довгоочікувану дитину, вони насолоджувалися своїм тихим сімейним щастям. Однак війна внесла в їх життя свої трагічні корективи.

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