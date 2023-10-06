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"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

Юрій Берендій
6 жовтня 2023, 14:25
Російські війська до останнього намагаються втримати свої позиції у Токмаку. Як зазначає експерт, ЗСУ залишилось пройти до міста 16 кілометрів.
92 бригада, ВСУ, контрнаступление
Експерт повідомив гарні новини з Півдня / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, СБУ

Російське командування вже усвідомило, що втратить плацдарм на Півдні, однак все одно до останнього намагається втримати свої позизії у Токмаку. Про це в інтерв’ю "Обозреватель" сказав військовий експерт Петро Черник.

"У російській окупаційній армії усвідомлюють, що цей плацдарм вони будуть втрачати. Втім, брати місто "в лоб" не варто – його треба оточувати і виснажувати. Так само треба вчиняти і з Бахмутом – населеним пунктом, який є набагато більш цікавим і серйозним, аніж Токмак. Оточення угруповання ворога тут та взяття в полон кількох тисяч путінських солдатів призведе до потужного надлому окупанта. Йому буде дошкульно і боляче", — вважає Черник.

Експерт також зазначив, що ЗСУ вже дістають до міста із ствольної артилерії, адже від найближчої точки наших позицій до Токмака залишилось всього 16 кілометрів.

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"Артилерія вже може працювати по ньому. Насправді це стратегічне місто, тому що там сходяться серйозні вузлові транспортні потоки – і автомобільні, і залізничні. Звідси йде живлення до самого південного плацдарму. Чи будуть росіяни укріплювати Токмак? Будуть. Чи будуть за нього битися? Радше так, ніж ні. Хоча і "жест доброї волі" я також припускаю", — додав Петро Черник..

Експерт додав, що окупанти розуміють, що цей південний плацдарм вони будуть втрачати, але коли саме буде битва за Токмак - невідомо.

"Токмак – це цікаво і важливо. Але важливіше вийти на північне узбережжя Азовського моря, умовно – Молочний Лиман – і перерубати сухопутний коридор. Тобто умовно, з погляду здорового глузду і воєнної стратегії. Якщо обирати великий удар і великий рух у бік Азовського моря і в бік Токмака, то перший більш доцільний", - резюмував Черник.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Командири російської агресорської армії стоять перед вибором відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій" або жертвувати солдатами.

Водночас, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив гарні новини з південного фронту. Так, Сили оборони України просунулись на 100-600 метрів на Таврійському напрямку.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив, що війська працюють над тим, щоб відкинути окупантів агресора Росії. Однак є декілька ключових проблем - мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів.

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війна в Україні Токмак контрнаступ ЗСУ
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