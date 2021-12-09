Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони стані

В Україні перевіряють бомбосховища через загрозу війни з Росією / УНИАН

На тлі загрози військової ескалації з боку Росії і стягування російських військ до українського кордону в містах України почали перевіряти, в якому стані перебувають укриття.

Перевірки влаштовують не лише в Києві, а в інших великих містах, повідомляє ТСН.

Лише в столиці України нараховується близько 4,5 тисяч приміщень, де у разі потреби населення може сховатися від загрози. Вони обладнані у підвалах будинків, на підприємствах. Заховатися можна і в паркінгу для автомобілів – у місцевій владі розповідають, що в такому разі зможуть оперативно звільнити паркінг від транспортних засобів.

"У нас є гучномовець. Ми даємо упродовж півхвилини, що потрібно звільнити паркінг від автомобілів. Ми уже таке практикували, проводили заняття. Упродовж семи хвилин всі автомобілі будуть на вулиці", – розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської РДА Києва Анатолій Ткач.

У столиці найбільша надія на метрополітен, який зможе вмістити велику кількість людей. Загалом у всіх сховищах столиці, разом з метрополітеном, зможуть заховатися понад 2,5 млн осіб – це лише половина населення Києва. Проте місцева влада запевняє, що цього достатньо, адже в разі надзвичайної ситуації проводитиметься евакуація містян.

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"Лінія зіткнення за добу сюди не прийде. Якщо буде режим надзвичайної ситуації, він буде тут. Всі сховища підготують до роботи. Якщо біля Києва буде лінія бойових дій - місто евакуюють", - каже директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

У якому стані бомбосховища в містах України

У Києві зараз не всі бомбосховища в ідеальному стані. Журналістам показали одне з бомбосховищ, яке розташоване у Шевченківському районі столиці. Воно сховане під землею не менш, ніж на 5 метрів, і зможе захистити від авіаударів, обстрілів та хімічних атак. Одночасно у сховищі можуть перебувати 300 людей. У разі війни туди туди доправлять штаб Шевченківської адміністрації і мешканців сусідніх будинків.

Зараз у цьому сховищі ще не вистачає вогнегасників і протигазів, також планується запуск стільникового зв’язку – мобільний під землею не ловить. Крім цього, встановлять генератор на випадок відімкнення електропостачання.

Перевірки бомбосховищ проводять і в інших містах держави. Так, у Запоріжжі після 2014 року виявилося, що усі такі сховища у дуже поганому стані. Після інвентаризації частину аварійних сховищ вивели з переліку, частину – привели до ладу. Тепер деякі з них обладнані ледь не краще, ніж у столиці.

Як знайти найближче бомбосховище у своєму місті

Знайти найближче сховище люди можуть за допомогою вказівників, розміщених на будівлях, або ж за електронною мапою – такі інтерактивні карти створили для сховищ Києва та великих міст.

Карту сховищ столиці можна побачити на сайті КМДА. Там є зручний пошук по районах міста.

Інформацію про розташування захисних споруд в різних областях України можна знайти на регіональних сайтах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та на сайтах місцевих органів влади. Главред зібрав цю інформацію і сформував для вас список. Тут ви можете знайти вашу область, перейти за посиланням і на карті або у списку знайти сховища у вашому населеному пункті.

Бомбосховища у населених пунктах усіх областей України:

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Росія сконцентрувала біля українського кордону 94 тисячі військових, але чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій, наголосив міністр.

Про те, що Росія хоче наростити кількість своїх військ біля кордонів України, повідомляла раніше і американська розвідка.

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