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Підрив Росією ЗАЕС призупинить наступ ЗСУ: Коваленко спрогнозував терміни

Анна Ярославська
30 червня 2023, 01:36
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На який термін призупиниться просування ЗСУ, залежить від того, чи насправді окупанти вдадуться до підриву ЗАЕС або зімітують катастрофу.
Олександр Коваленко, Запорізька АЕС
Олександр Коваленко оцінив, як можлива катастрофа на ЗАЕС вплине на контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Російські окупанти можуть вдатися до імітації підриву Запорізької АЕС. Це може призвести до тимчасового припинення контрнаступу Збройних сил України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, загарбники можуть повідомити про те, що на ЗАЕС - катастрофа і там "все палає".

"Поки всі будуть з'ясовувати деталі події, може призупинитися процес просування ЗСУ, тому що війська не будуть ризикувати життям своїх військовослужбовців. Росіяни скористаються ситуацією та втечуть з півдня", - припустив аналітик.

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На який термін призупиниться просування ЗСУ, залежить від того, чи насправді окупанти вдадуться до підриву ЗАЕС або зімітують катастрофу.

"Українська військова операція може бути припинена на кілька днів, тижнів, місяць або навіть більше. Це буде залежати від рівня серйозності ситуації. Тому що тоді треба буде переглядати плани з просування і змінити напрямки руху, щоб, наприклад, обійти зони найсильнішого радіаційного ураження. Зони при сценарії вибуху матимуть відповідний радіус дії", - пояснив Коваленко.

Він додав, що наступ ЗСУ продовжиться, але загальний сценарій потребує перегляду. Для зміни варіантів наступальних дій треба буде робити паузу, яка може тривати до місяця.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС була окупована російськими військами у березні 2022 року.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Наприкінці квітня 2023 року стало відомо, що російські окупанти спорудили вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, тобто вони готові вести бої на території самої станції у разі контрнаступу ЗСУ.

У травні 2023 року в МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили на захопленій Запорізькій атомній електростанції військову техніку та вибухівку.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, які можуть призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції вирішили перевести в режим "холодної зупинки".

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції.

Інші новини:

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