Підпалили дах Кремля: нові деталі удару безпілотниками по резиденції Путіна

У травні, в одну з ночей невідомі безпілотні літальні апарати атакували Кремль, що призвело до тимчасового пожежі на даху будівлі комплексу, який є офіційною резиденцією президента Володимира Путіна. The Washington Post з посиланням на анонімних українських та західних чиновників, співробітників органів розвідки і безпеки вказує, що ця операція була проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
В статті зазначено, що протягом 2023 року українські спецслужби все частіше спрямовували свою увагу на об'єкти не лише на передовій лінії, але й в глибині території Російської Федерації.
"ГУР використовувало власний флот безпілотників, щоб здійснити десятки атак на території Росії, включаючи удари, під час яких БпЛА подолали російську протиповітряну оборону та вразили будівлі в Москві. Серед них була операція в травні 2023 року, яка на короткий час підпалила частину даху Кремля", – зазначили в тексті.відео дня
Як розповіли офіційні особи на умовах анонімності, деякі з подібних ударів були виконані за допомогою дронів з великим радіусом польоту, які запускалися з території України. Інші атаки були організовані оперативниками і партизанами всередині Росії.
За словами одного з розмовників WP, деякі з двигунів для цих дронів були придбані у приватному порядку у постачальників з Китаю, що ускладнює відстеження джерела постачання до України.
Удари по території Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стали відомі подробиці удару безпілотників по хімічному заводу з виробництва вибухівки в місті Сельцо Брянської області в РФ.
Також, Служба Безпеки України завдала 18 дронових ударів по Курській області. Ціллю атаки в ніч на 18 жовтня став військовий табір неподалік від аеродрому Халіно.
У свою чергу, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що "бавовна" в Москві не має на меті змусити диктатора Путіна припинити війну проти України ‒ це чисто тактичні заходи ЗСУ та українських розвідників.
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