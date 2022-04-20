Подоляк розповів, чи є в Офісі президента стратегія звільнення Півдня України

ВСУ / УНІАН

Українська влада має стратегію щодо деокупації всіх населених пунктів на півдні України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді".

"Можете навіть не сумніватися в тому, що у держави є стратегія з деокупації всіх міст і сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, понад 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде ніякої заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде ніяких фейкових "ХНР" або чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України", ‒ сказав він.За словами чиновника, Офіс президента має весь масив оперативної інформації з приводу того, що в цих містах відбувається.

Подоляк також додав, що влада в Києві "практично в онлайн режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або яким-небудь іншим способом створити враження, що в цих містах можливий остаточний наступ диявольського "русского мира".

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Нагадаємо, раніше в неділю, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.

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