Радник керівника Офісу президента підкреслив, що для швидкої ліквідації загарбників потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.

Подоляк розповів, які дії ЗСУ можуть призвести до фіналізації війни з Росією / Офіс президента, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія накопичила багато живої сили, яку Збройні сили України мають максимально швидко знищити. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Як зазначив Подоляк, для фіналізації війни з РФ українським захисникам необхідно знищувати по 5 тисяч російських окупантів на день.

"Дійсно, Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення", - заявив він.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що для швидкої ліквідації загарбників потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.

"Це ті три інструменти, які на даному етапі нам вкрай необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на "Рамштайні", - додав Подоляк.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Більше новин про війну в Україні: