Війна РФ проти України: Євросоюз скликав екстрену зустріч глав Міноборони країн-членів

Під час зустрічі обговорять широкомасштабне вторгнення Росії на територію України.
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС.
Про скликання зустрічі Боррель повідомив у Twitter.
Зазначається, що міністри обговорять війну Росії проти України.
"Сьогодні (28 лютого – ред.) я скликаю міністрів оборони країн ЄС, щоб обговорити останню ситуацію на місцях в Україні у зв'язку з неспровокованим нападом Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби і скоординуємо нашу допомогу за допомогою інформаційного центру, керованого військовим штабом ЄС", – написав Боррель.
Раніше повідомлялося, що російські війська хочуть зайти у Херсон, використавши мирне населення як "живий щит". Для цього окупанти хочуть зібрати у селах місцевих жителів, прикриваючись гуманітарною місією.
Також повідомлялося, що смілива українка на Сумщині відмовилася показувати документи на блокпосту, який незаконно встановили окупанти, і морально знищила ворога.
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