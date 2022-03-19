"Підчистили пейзаж від орків": ЗСУ знищили дві ворожі батареї гаубиць і РСЗВ на Чернігівщині

ЗСУ знищили дві ворожі батареї гаубиць і РСЗВ на Чернігівщині/ Фото ілюстративне, Макс Левин

У Чернігівській області українські військові повністю знищили російські батареї "Ураган" та "Мста-С".

Як зазначили в оперативному командуванні "Північ", у суботу, 19 березня, дві батареї ворожої артилерії "пішли слідом за російським військовим кораблем".

"Фахівці ландшафтного дизайну підрозділів оперативного командування "Північ" продовжують майстерно видаляти елементи армії окупанта з Чернігівщини. Наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С".

Фото "пейзажу", який лишився після вдалої операції захисників України, в оперативному командуванні пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, напередодні, 18 березня, захисники України знищили комплекс радіоелектронної розвідки "Торн" та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи російських окупантів на Чернігівщині.

Також нещодавно ЗСУ розтрощили чергову групу російських окупантів та їх військової техніки під Прилуками на Чернігівщині. Вдалося отримати і новий трофей – реактивну систему залпового вогню "Ураган".

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