ЗСУ завдали нового удару: під Прилуками розбито колону військ РФ і взято російський Ураган

ЗСУ розбили ворожу техніку в Чернігівській області / facebook.com/kommander.nord

Збройні сили України під Прилуками у Чернігівській області розтрощили чергову групу російських окупантів та їх військової техніки. Вдалося отримати і новий трофей - реактивну систему залпового вогню Ураган. Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги! – підкреслили у командуванні.

Розбита техніка російських військ під Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Розбита техніка російських військ під Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Розбита техніка російських військ під Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Розбита техніка російських військ під Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Розбита техніка російських військ під Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що українські засоби протиповітряної оборони щодня збивають по декілька повітряних суден. ППО можуть збивати цілі на висоті 5 тисяч кілометрів, системи працюють ефективно.

Чиновник акцентував увагу на тому, що Росія за 21 день російсько-українського військового конфлікту вже втратила третину своїх бойових літаків.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня ЗСУ провели військову операцію під Києвом, під час якої вдалося ліквідувати велику кількість техніки окупантів РФ і живої сили.