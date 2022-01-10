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Під Житомиром кабан вбив поліцейського під час полювання

10 січня 2022, 14:38

Чоловіку намагалися надати першу допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Під Житомиром через напад кабана на полюванні загинув поліцейський / Поліція Житомирщини, УНІАН

У Житомирській області загинув поліцейський, який пішов у ліс на полювання. На нього напав дикий кабан.

Трагедія сталася у неділю, 9 січня, повідомляє поліція Житомирщини.

Чоловік помер внаслідок травм, яких йому завдав дикий кабан. Йому намагалися надати медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Загиблим виявився 32-річний начальник 1-го відділу з проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції Євген Андрійковець.

"Євген Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі і був командиром одного із відділень. Він був відповідальний, успішний та наполегливий у досягненні цілей, справжнім прикладом для колег, які його поважали та цінували. Він завжди був там, де найскладніші завдання і найризикованіші ситуації. Ми висловлюємо співчуття родині Євгена Андрійковця та сумуємо через його трагічну загибель", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє "Обозреватель", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, трагічний випадок стався поблизу села Троянів Житомирського району.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області мисливець випадково поранив в обличчя свого 14-річного племінника, який перебував з ним на полюванні. Чоловік намагався підстрелити качку, проте під час прицілювання на здобич на лінії вогню опинився підліток.

Також у Чигирині Черкаської області мисливець випадково підстрелив чоловіка. Потерпілого швидко доставили в лікарню і прооперували.

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