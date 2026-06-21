Під загрозою велике місто: генерал назвав найнебезпечніший напрямок фронту

Зараз мова йде не стільки про "перелом", скільки про "зміну характеру" війни, пояснив Євген Ласійчук.

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Розкрито подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Ворог продовжує зберігати високий рівень активності та вогневого ураження

Ситуація на фронті далека від стабільної

Незважаючи на зменшення кількості штурмових дій за останній місяць, ворог продовжує зберігати високий рівень активності та вогневого ураження на фронті.

Говорити про виснаження противника передчасно, заявив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

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За словами українського воєначальника, зараз мова йде не стільки про "перелом", скільки про "зміну характеру" війни. Це пов’язано з появою та масштабуванням нових технологій на полі бою.

"Наступні 3–4 місяці є ключовими", — підкреслив командир 7-го корпусу ДШВ.

Саме здатність Сил оборони нарощувати технологічну перевагу та не дозволити ворогу завдати ефективного удару у відповідь може стати передумовою стратегічного перелому, каже він.

"Але поки що ситуація на фронті далека від стабільної. У випадку з Костянтинівкою вона найскладніша", — зазначив бригадний генерал.

/ Главред

У США заявили про зміни ситуації на фронті

Американські розвідувальні служби фіксують певні зміни в обстановці на лінії фронту, де українські підрозділи, за їхніми оцінками, продовжують поступово просуватися вперед.

Про це повідомив член Комітету Палати представників США з питань розвідки Джим Хаймс. Він зазначив, що на окремих ділянках фронту російські сили в перспективі можуть перейти до оборонної тактики.

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський зазначав, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

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Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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