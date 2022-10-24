Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"

РФ продовжує ядерний шантаж / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Російські пропагандисти продовжують розганяти фейк про нібито підготовку Україною "брудної бомби".

Спочатку такі небилиці почав розповідати міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу. Тепер в РФ опублікували карту областей, які, нібито, будуть в радіусі ураження.

Зазначимо, що на карті, яку поширюють в РФ, видно, що епіцентром вибуху буде тимчасово захоплений російськими окупантами Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. А радіус радіоактивного ураження дійде до Києва, Вінниці, Львова і навіть Польщі.

Не виключається, що заяви міноборони РФ і ця поширена карта можуть бути анонсом нових злочинів РФ, в яких Москва звинуватить Київ.

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Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував Міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу і розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Відзначимо, що крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції і Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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