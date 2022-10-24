Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"

Епіцентром вибуху окупанти планують зробити тимчасово захоплений Енергодар.
Російські пропагандисти продовжують розганяти фейк про нібито підготовку Україною "брудної бомби".
Спочатку такі небилиці почав розповідати міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу. Тепер в РФ опублікували карту областей, які, нібито, будуть в радіусі ураження.
Зазначимо, що на карті, яку поширюють в РФ, видно, що епіцентром вибуху буде тимчасово захоплений російськими окупантами Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. А радіус радіоактивного ураження дійде до Києва, Вінниці, Львова і навіть Польщі.
Не виключається, що заяви міноборони РФ і ця поширена карта можуть бути анонсом нових злочинів РФ, в яких Москва звинуватить Київ.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував Міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу і розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".
Відзначимо, що крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції і Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.
"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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