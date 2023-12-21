Під удар потрапив особовий склад і техніка: деталі нічної 'бавовни' в Маріуполі

Радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни намагаються приховати будь-яку інформацію про удар по російським силам в тимчасово окупованому місті.

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Деталі нічної "бавовни" в Маріуполі / Колаж Главред, фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Маріуполі відбулися сильні вибухи, в результаті яких постраждав особовий склад російської армії та їх техніка. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Телеграмі.

"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус", - повідомив він.

Андрющенко також повідомив, що в результаті цих вибухів постраждали 10 окупантів, яких вночі доставили до лікарні в тяжкому стані.

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"Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба", - прокоментував Андрющенко.

Радник мера міста підкреслив, що це лише початок. У той же час, за словами Андрющенка, російські окупанти активно видаляють повідомлення у чатах телеграм-каналів, щоб приховати правду від людей.

"Ну-ну. Швидкі теж сховаєте?", – риторично запитав він.

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