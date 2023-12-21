Під удар потрапив особовий склад і техніка: деталі нічної 'бавовни' в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі відбулися сильні вибухи, в результаті яких постраждав особовий склад російської армії та їх техніка. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Телеграмі.
"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус", - повідомив він.
Андрющенко також повідомив, що в результаті цих вибухів постраждали 10 окупантів, яких вночі доставили до лікарні в тяжкому стані.
"Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба", - прокоментував Андрющенко.
Радник мера міста підкреслив, що це лише початок. У той же час, за словами Андрющенка, російські окупанти активно видаляють повідомлення у чатах телеграм-каналів, щоб приховати правду від людей.
"Ну-ну. Швидкі теж сховаєте?", – риторично запитав він.
Війна Росії проти України - останні новини
Російські окупаційні сили розпочали активні наступальні дії на східному напрямку фронту. Ворожі ротно-тактичні групи намагаються провести наступ по всій лінії фронту. Як повідомив офіцер ЗСУ Микола Мельник, наразі немає підстав для виведення українських сил з Авдіївки.
У ніч на 21 грудня росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотників "Шахед". Загальна кількість запущених росіянами дронів склала 35, і з них сили протиповітряної оборони знищили 34.
Сили оборони України провели контратаку в районі Авдіївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
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