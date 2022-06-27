Під Слов'янськом штурм окупантів нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратами

Ворог намагався створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов'янськ.
На Слов'янському напрямку російські окупанти намагалися поліпшити своє тактичне становище.
Як розповіли в Генштабі ЗСУ, ворог намагався створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов'янськ. Продовжує обстріли.
"Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників і з втратами відійшов", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
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