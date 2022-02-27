Під Прилуками знищили танкову роту окупантів разом з танкістами

Знищені ЗСУ російські танки під Прилуками / Facebook. com / GeneralStaff. ua/

На Чернігівщині, неподалік від міста Прилуки, українські військовослужбовці знищили танкову роту російської армії. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом. Також російські окупанти несуть великі втрати на Київщині", - кажуть військовослужбовці.

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Нагадаємо, раніше в Полтавській області, в селі Бобрик, українські військові та територіальна оборона витіснили російських окупантів - вони кинули свої танки і втекли.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Полтавською обласною державною адміністрацією в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що місцеві жителі близько півночі помітили пересування колони ворожої військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість з них – танки.

В ОДА зазначають, що військові та сили територіальної оборони знищили колону.