Під Прилуками знищили танкову роту окупантів разом з танкістами

Як повідомляють представники Генерального штабу ЗСУ, танкова рота російських окупаційних військ була знищена одразу разом з особовим складом.
На Чернігівщині, неподалік від міста Прилуки, українські військовослужбовці знищили танкову роту російської армії. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.
"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом. Також російські окупанти несуть великі втрати на Київщині", - кажуть військовослужбовці.
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Нагадаємо, раніше в Полтавській області, в селі Бобрик, українські військові та територіальна оборона витіснили російських окупантів - вони кинули свої танки і втекли.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Полтавською обласною державною адміністрацією в соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що місцеві жителі близько півночі помітили пересування колони ворожої військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість з них – танки.
В ОДА зазначають, що військові та сили територіальної оборони знищили колону.