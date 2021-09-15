Під Одесою чиновниця в пачці станцювала в міськраді для мера, "на допомогу" прийшов "Чумний доктор"

Мера привітала чиновниця-балерина / скріншот

В Одеській області мера Чорноморська Василя Гуляєва колеги оригінально привітали з днем народження. У міськраді перед ним станцювала сама начальник управління культури Юлія Кристанова. Причому, не просто так, а в костюмі балерини. Вона танцювала під "Лебедине озеро".

Відповідне відео вже стало вірусним у Мережі.

На записі видно, що танець виконується в сесійній залі. Крім того, чуються погрози "Чумного доктора", який закликає всіх залишатися на своїх місцях.

"Всім залишатися на своїх місцях. Зберігайте спокій, і все буде не дуже добре. Тому що ливневки, каналізації, підвали - це все мої темні сили, які руйнують місто. І жодна тендітна душа добра, надія на світле майбутнє не виживе, помре сьогодні останньою", - виголосив голос, слідом за чим і з'явилася Юлія Кристанова на пуантах.

Лиходій в чумному костюмі навіть почав "битися" з іменинником, викликавши його на "дуель". "Перемога", звичайно ж, дісталася герою свята.

Нагадаємо, кандидатка у Конгрес Аргентини - модель Синтія Фернандес вбила наповал своєю агітацією. Вона представила відеоролик, в якому у відвертому образі станцювала перед будівлею Конгресу.