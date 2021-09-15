Кандидат у Конгрес Аргентини влаштувала напівоголені танці у своєму передвиборчому ролику

Синтія Фернандес представила запальний передвиборчий ролик, вирішивши привернути увагу виборців.
В Аргентині 32-річна модель і телеведуча Синтія Фернандеш з Буенос-Айреса захотіла зайнятися політикою.
Дівчина стала кандидатом у депутати і мала намір обиратися в Конгрес Аргентини. А щоб привернути до себе увагу, вона зняла ролик, де танцює у відвертому одязі.
На кадрах розміщених в Instagram кандидатка кружляла по вулиці під пісню Ce Dice De Mi (Говорять про мене). На Синтії були колготки з пікантними вирізами і нижню білизну, а губи вона нафарбувала червоною помадою.
І хоча багато хто кинувся засуджувати Фернандеш, вона це передбачала і відразу написала, що зняла провокаційний ролик для залучення уваги. Вона заявила, що не варто недооцінювати виборців, адже ніхто не голосуватиме тільки через її зовнішність, а от через програму - так. Дівчина особливу увагу збиралася приділити благополуччю сімей.
Як пише видання elpais.com, Синтії не вдалося набрати необхідної кількості голосів. Її результат - 1,1%, а поріг проходження - 1,5%.
Як раніше повідомляв Главред, в місті Дніпро, ритуальне агентство організувало фотосесію образів для поховання. Причому дівчата-моделі фотографувалися в трунах.