Під потужні овації та крики "Слава Україні": Зеленський зробив сильну заяву у Вільнюсі

Сьогодні, 11 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі з вірою в сильний Альянс, не сумнівається і не звертає уваги на заяви агресора.
"Сьогодні я приїхав сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора", - підкреслив президент, виступаючи у центрі Вільнюса.
Зеленський заявив, що хотів би, щоб ця віра стала впевненістю.
Дивіться відео виступ Володимира Зеленського у Вільнюсі:
"Впевненістю в рішеннях, яких всі ми заслуговуємо, яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це занадто велике бажання?",- підкреслив Зеленський.
Крім того, президент привіз прапор України з найгарячішої точки - Бахмута.
Дивіться відео, як у Вільнюсі піднімаю прапор України:
Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати
Як повідомлялося, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.
Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.
Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України і назвали саміт НАТО у Вільнюсі історичним. Країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.
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