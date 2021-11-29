Під Києвом чоловік жорстоко зґвалтував молоду дівчину

Насильство / pixabay

Під Києвом у Борисполі 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини.

Як повідомляє патрульна поліція Київської області, до них у понеділок, 29 листопада, о 15:00 звернулися небайдужі сусіди, які повідомили, що на вулиці авіаторів у квартирі чують крики благаючої про допомогу жінки.

На місце події прибули патрульні, проте двері до квартири були зачинені.

Невідомий спочатку відмовлявся впускати в будинок копів, проте згодом відкрив двері.

У квартирі знаходився 26-річний чоловік і 21-річна дівчина, яка повідомила про зґвалтування.

На місце події викликали слідчих. Правоохоронці розслідують обставини події.

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