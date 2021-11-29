Під Києвом чоловік жорстоко зґвалтував молоду дівчину

До поліції звернулися небайдужі сусіди.
Під Києвом у Борисполі 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини.
Як повідомляє патрульна поліція Київської області, до них у понеділок, 29 листопада, о 15:00 звернулися небайдужі сусіди, які повідомили, що на вулиці авіаторів у квартирі чують крики благаючої про допомогу жінки.
На місце події прибули патрульні, проте двері до квартири були зачинені.
Невідомий спочатку відмовлявся впускати в будинок копів, проте згодом відкрив двері.
У квартирі знаходився 26-річний чоловік і 21-річна дівчина, яка повідомила про зґвалтування.
На місце події викликали слідчих. Правоохоронці розслідують обставини події.
Читайте також:
- У Кривому Розі школярі жорстоко побили, пограбували і згвалтували працівницю лазні, жінка в реанімації
- Під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинку
- Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького брата
Автор: Марія Тупік