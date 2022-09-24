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"Майже в усіх крайній ступінь анорексії": захисники України повернулися з полону в "шокуючому стані"

24 вересня 2022, 18:53

У патронатній службі розповіли, що українські бійці були знесилені, контужені, з багатьма прихованими переломами і хронічними хворобами.

Обмен пленными, украинские военные, ВСУ
Захисники України повернулися з полону в "шокуючому стані"/ МВС України

Українські воїни, які повернулися додому внаслідок обміну полоненими між Україною та РФ 21 вересня, перебувають у "шокуючому стані". Майже у всіх 215 осіб – крайній ступінь анорексії.

Про стан українських військових, який вони мали після повернення з полону, розповіла голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді". Вона зазначила, що в деяких випадках рідні просто не могли впізнати бійців.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", – розповіла Толкачова.

Захисникам України надають потрібну медичну допомогу. Багато хто з них уже лікується і перебуває на відновленні.

За словами Толкачової, лікарі, які оглядають українських бійців, намагаються робити це дуже ретельно. Вони не пропускають жодних синців і подряпин.

У той же час вона зазначила, що частину воїнів відправлять лікуватися за кордон. Над відповідними домовленостями уже працює патронатна служба у кооперації з державою.

Також держоргани намагаються чимшвидше відновити усі документи та банківські картки українських військових, на які вони отримають зарплату.

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що серед українських військових, який звільнили з російського полону, є багато поранених. Але вони хочуть повернутися до звільнення українських територій.

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