Потужний удар на півдні: ЗСУ проломили оборону РФ і звільнили нові території

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

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ЗСУ просуваються вперед / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Стали відомі результати просування підрозділів Збройних сил України в районі Вербового Запорізької області.

Українським захисникам вдалося просунутися на цьому напрямку на відстань близько кілометра, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зокрема, Сили оборони мають частковий успіх в районі на захід від Вербового і просунулися на відстань близько кілометра", — підкреслив він. відео дня

Український офіцер також зазначив, що ЗСУ на запорізькому напрямку не допустили втрати позицій на південний захід від Новоданилівки та Роботиного і продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Штупун уточнив, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу виконали 1332 вогневих завдань. Окупанти, за його даними, втратили 355 осіб і 22 одиниці військової техніки, серед яких два танки, шість ББМ і сім одиниць автомобільної техніки. Також було знищено три склади боєприпасів ворога різного рівня.

Що відомо про бої на півдні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед на півдні і знищили десятки окупантів разом з технікою. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія за добу виконали 795 вогневих завдань.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового. Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції у Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні ЗСУ "покришили" сотні росіян разом з технікою. На Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою.

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