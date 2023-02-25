Чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого: генерал-лейтенант назвав 2 вагомі причини

Однією з причин, чому Росія не здійснила ракетну атаку є те, що у неї обмежені можливості щодо ракет та дронів-камікадзе.

Чому Росія не здійснила масовану атаку 24 лютого? / Фото УНІАН, pixabay.com

Перед річницею повномасштабного російського вторгнення виникли побоювання, що країна-окупант може здійснити масштабний ракетний обстріл українських міст. Але, на щастя, ворожої атаки не сталося, що можна пояснити двома факторами. Про це розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі 24 каналу.

За його переконанням, Росія не здійснила ракетну атаку через свої обмежені можливості щодо ракет та дронів-камікадзе іранського виробництва. Ще однією причиною були військово-політичні обставини.

"Росіяни, можливо, могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини", - пояснив Романенко.

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За його словами, йдеться про "мирний план" Китаю щодо завершення війни в Україні, який був оголошений 24 лютого. Якби загарбники масовано обстрілювали нашу державу, це було б дивним. З одного боку, Москва зацікавлена в цій ініціативі Пекіна. А з іншого – Китай вже керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії і може ставити свої умови.

Прикладом може бути ситуація з Олімпійськими іграми в Пекіні, які відбувалися перед повномасштабним вторгненням. Тоді китайська сторона попередила російську про те, що Ігри мають пройти спокійно.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

"Мирний план" Китаю: що відомо

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Президент Володимир Зеленський озвучив свою позицію щодо запропонованого Китаєм плану мирного врегулювання війни Росії проти України. Глава держави зазначив – те, що КНР виявляє підвищений інтерес до цього питання, вже є добрим знаком. Водночас Зеленський не може погодитися з деякими тезами Китаю.

"Там (в китайських пунктах, - ред.) є повага до територіальної цілісності, там не вказано в якій країні. Але порушена територіальна цілісність нашої держави. Але піднято питання про ядерну безпеку - це збігається з інтересами нашої держави. Є думки, з якими я не згоден, і весь світ з ними не погоджується. Але, тим не менш, це вже щось", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Дивіться відео ТСН - що не так з "мирним планом" Китаю

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