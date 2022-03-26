"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в Маріуполі

Наслідки удару РФ по пологовому будинку Маріуполя / Reuters

Біженець з Маріуполz Христина Джолос розповіла про те, як і чим живе місто, яке планомірно знищується російськими окупантами.

Як написана вона в Facebook, Маріуполь перетворився на місто смерті і жаху.

Вона каже, що в місті давно немає зв'язку, води, газу, швидких, люди з відірваними кінцівками стікають кров'ю у дворах, і їм нікому допомогти: "Загиблих просто прикопують на місці, а згодом рідні не можуть їх знайти. Найчастіше це відбувається під час пошуку води, в чергах біля колодязів або при приготуванні супу на багатті".

За її словами, люди збирали сніг, щоб розтопити його на багатті і приготувати собі їжу.

"Моя сім'я була в притулку гімназії номер два, три дні тому туди прилетів снаряд, вибило частину вікон, жінку в стегно поранило осколком, вона всю ніч лежала на першому поверсі гімназії і благала дати отруті, щоб не відчувати болю, в лікарню везти нікому", - ділиться вона спогадами

Мешканка Маріуполя розповіла: "У мій під'їзд прилетіли два снаряди, два в мій двір, там же чоловікові таким же снарядом відірвало ногу. Моя мама Анжела і троє моїх братів - Роман (16 років), Вася (11 років) і Владислав (9 років) — залишилися в центрі міста, в будинку на п'ятому поверсі. Свекруха любов і свекор Анатолій на дев'ятому поверсі, навпроти МДУ, де будинки до 9 поверху посічені осколками. У місті майже немає притулків, їх не вистачає, немає бункерів з вентиляцією, в кращому випадку — цокольні поверхи, в будинку моєї мами його немає".

/ Facebook К. Джолос

За її словами, померлих не вивозять, поліція рекомендує родичам померлих природною смертю, відкривати вікна і класти трупи на балкон, а потім везти в молитовний будинок.

"Я знаю, ви думаєте, що розумієте, але ви ніколи не зрозумієте, якщо там не були. Не знаю, що буде далі, але молюся, щоб це не повторилося у жодному з міст України і світу, і ні з однією сім'єю і матір'ю: дівчинка, яка народила дитину в лікарні, куди прилетів снаряд, вагітна, померла в тій же лікарні, не встигнувши дати життя, мати, яка, тремтячи від страху, накриває сина в коридорі. Вам показують, як горять будинки, але не показують, як горять люди", - додала Джолос.

Маріуполь у Донецькій області блокований військами Росії. Полк Азов продовжує тримати оборону міста. Російські війська обстрілюють місто, наносяться ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Гинуть мирні люди. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

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