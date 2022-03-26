УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в Маріуполі

26 березня 2022, 22:56

У Маріуполі люди збирали сніг, щоб розтопити його на багатті і приготувати собі їжу.

Пологовий Будинок, Маріуполь
Наслідки удару РФ по пологовому будинку Маріуполя / Reuters

Біженець з Маріуполz Христина Джолос розповіла про те, як і чим живе місто, яке планомірно знищується російськими окупантами.

Як написана вона в Facebook, Маріуполь перетворився на місто смерті і жаху.

Вона каже, що в місті давно немає зв'язку, води, газу, швидких, люди з відірваними кінцівками стікають кров'ю у дворах, і їм нікому допомогти: "Загиблих просто прикопують на місці, а згодом рідні не можуть їх знайти. Найчастіше це відбувається під час пошуку води, в чергах біля колодязів або при приготуванні супу на багатті".

За її словами, люди збирали сніг, щоб розтопити його на багатті і приготувати собі їжу.

"Моя сім'я була в притулку гімназії номер два, три дні тому туди прилетів снаряд, вибило частину вікон, жінку в стегно поранило осколком, вона всю ніч лежала на першому поверсі гімназії і благала дати отруті, щоб не відчувати болю, в лікарню везти нікому", - ділиться вона спогадами

Мешканка Маріуполя розповіла: "У мій під'їзд прилетіли два снаряди, два в мій двір, там же чоловікові таким же снарядом відірвало ногу. Моя мама Анжела і троє моїх братів - Роман (16 років), Вася (11 років) і Владислав (9 років) — залишилися в центрі міста, в будинку на п'ятому поверсі. Свекруха любов і свекор Анатолій на дев'ятому поверсі, навпроти МДУ, де будинки до 9 поверху посічені осколками. У місті майже немає притулків, їх не вистачає, немає бункерів з вентиляцією, в кращому випадку — цокольні поверхи, в будинку моєї мами його немає".

false
/ Facebook К. Джолос

За її словами, померлих не вивозять, поліція рекомендує родичам померлих природною смертю, відкривати вікна і класти трупи на балкон, а потім везти в молитовний будинок.

"Я знаю, ви думаєте, що розумієте, але ви ніколи не зрозумієте, якщо там не були. Не знаю, що буде далі, але молюся, щоб це не повторилося у жодному з міст України і світу, і ні з однією сім'єю і матір'ю: дівчинка, яка народила дитину в лікарні, куди прилетів снаряд, вагітна, померла в тій же лікарні, не встигнувши дати життя, мати, яка, тремтячи від страху, накриває сина в коридорі. Вам показують, як горять будинки, але не показують, як горять люди", - додала Джолос.

Маріуполь у Донецькій області блокований військами Росії. Полк Азов продовжує тримати оборону міста. Російські війська обстрілюють місто, наносяться ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Гинуть мирні люди. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

Читайте ще:

viber
новини Маріуполя війна Росії та України
Реклама
Популярне
Недовго сміялися російські Іскандери: чому РФ не вдасться поповнити запаси ракет, що закінчилисяНедовго сміялися російські Іскандери: чому РФ не вдасться поповнити запаси ракет, що закінчилися У Біблії знайшли фрагмент про Україну і РФ: про що він розповідаєУ Біблії знайшли фрагмент про Україну і РФ: про що він розповідає У Пентагоні назвали новий напрямок головного удару РФ в УкраїніУ Пентагоні назвали новий напрямок головного удару РФ в Україні Згоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в БердянськуЗгоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в Бердянську Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуОкупанти обстріляли Львів ракетами, місто в диму

Останні новини

00:32

Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФ

26 березня, субота
23:59

У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

23:58

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів МосквіВідео

23:36

Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФВідео

23:22

Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

Реклама
23:09

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

22:56

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в МаріуполіВідео

22:39

"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в УкраїніВідео

22:18

Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - БоррельВідео

21:59

"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в УкраїніВідео

21:51

Війська РФ окупували Славутич

21:25

Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяВідео

21:23

Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

21:13

Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніВідео

21:07

Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківВідео

20:59

Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

20:35

Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівВідео

20:32

Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили ТростянецьВідео

20:31

Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

Реклама
16:31

Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млнВідео

16:24

"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в УкраїніВідео

16:24

Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

16:02

РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

15:36

Олексій Арестович. Не ображайте мусульманВідеоблоги

15:31

Перша танкова армія РФ фактично припинила існування і похована під Харковом та Сумами – Арестович

15:31

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:28

Обстріл найбільшої в світі нафтової компанії: Саудівська Аравія оголосила війну Ємену

15:07

Чому росіяни завжди будуть виправдовувати війну "великих людей"Погляд

14:58

"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти