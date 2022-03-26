Тікала від війни: у Маріуполі російський окупант вистрілив в обличчя дитині

Маріуполь / reuters, CNN

Російські окупанти воюють не тільки з ЗСУ але і з дітьми. Війська Путіна в Маріуполі вистрілили в обличчя 11-річній дівчинці.

Як повідомляє британське видання CNN, куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика.

Дівчинка зараз знаходиться в лікарні і йде на поправку.

За словами журналістів, неповнолітня постраждала зараз ледь може ходити.

Що сталося з дитиною

16 березня дівчинка разом з мамою, сестрою і бабусею намагалися покинути Маріуполь, де з самого початку війни йдуть жорсткі бої.

Вони сіли в автомобіль до двох незнайомих людей, які допомагали з евакуацією, і поїхали в напрямку села Василівка.

По дорозі вони натрапили на російських окупантів, які без попередження відкрили вогонь по авто.

Після того, як вони помітили закривавлену дитину на задньому сидінні, вони дозволили відвезти дівчинку в лікарню в Токмак Запорізької області.

У лікарні перебуває багато постраждалих від обстрілів дітей. Для їх безпеки працівники забарикадували всі вікна мішками з піском.

Раніше повідомляли, що через війну у Маріуполі люди почали вмирати від голоду. Міськрада закликає врятувати місцевих жителів.

Російські окупанти насильно вивозять до Росії тисячі жителів міста Маріуполь, що на Донеччині. Під незаконну депортацію вже потрапили близько 15 тисяч маріупольців.

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