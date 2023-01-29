РФ масовано накриває Херсон з артилерії, РСЗВ і танків: багато поранених, є жертви

У неділю, 29 січня, російські окупанти масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, в результаті обстрілів три людини загинула, 6 отримали поранення.
Перший обстріл Херсона російські війська здійснили близько опівночі. В результаті було пошкоджено комунальне підприємство і 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, повідомляється в Telegram-каналі Херсонської міської ради.
Другий етап залпів по місту розпочався близько першої години дня.
Всього станом на 14.00 сталося 7 обстрілів. Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, а також транспортні засоби.
Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, окупанти масовано обстрілювали Херсон. Ворог бив по житлових кварталах.
При цьому під обстріли потрапила обласна лікарня, поранена медична сестра.
Російські загарбники за минулу добу, 28 січня, 36 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина отримала поранення. Обстріли були з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.
Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.
Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.
"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.
Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.
Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.
Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.
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