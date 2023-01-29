РФ масовано накриває Херсон з артилерії, РСЗВ і танків: багато поранених, є жертви

Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, а також транспортні засоби.

Окупанти РФ обстрілюють Херсон / t.me/kherson_miskrada

У неділю, 29 січня, російські окупанти масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, в результаті обстрілів три людини загинула, 6 отримали поранення.

Перший обстріл Херсона російські війська здійснили близько опівночі. В результаті було пошкоджено комунальне підприємство і 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, повідомляється в Telegram-каналі Херсонської міської ради.

Другий етап залпів по місту розпочався близько першої години дня.

Всього станом на 14.00 сталося 7 обстрілів. Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, а також транспортні засоби.

Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, окупанти масовано обстрілювали Херсон. Ворог бив по житлових кварталах.

/ t.me/kherson_miskrada

При цьому під обстріли потрапила обласна лікарня, поранена медична сестра.

Російські загарбники за минулу добу, 28 січня, 36 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина отримала поранення. Обстріли були з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

/ t.me/kherson_miskrada

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.

Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.

Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.

"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.

Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.

Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.

Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.

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