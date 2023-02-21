РФ накрила Херсон і Очаків вогнем з РСЗВ: багато загиблих і поранених

У вівторок, 21 лютого, російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та багатоповерховим житловим будинкам у Херсоні, в результаті є жертви.
Як повідомляє "Суспильне", російські війська вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні.
"Є загиблі і поранені... також потрапили в магазин і дві багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.
Раніше місцеві пабліки повідомили, що по міській багатоповерхівці було завдано ракетного удару. В результаті удару по зупинці на місці загинула як мінімум одна людина і кілька отримали поранення.
Як уточнили в ОК Південь, шестеро людей загинули і 12 отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона у вівторок.
"Ворог завдав ударів по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садку, лікарні, приватним гаражам та автомобілям. Кілька будинків отримали істотні пошкодження, в багатоквартирних в результаті прямого попадання палає кілька квартир. Обстріляний місцевий ринок і зупинка громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних будинках і робочих місцях мирні жителі Херсона отримували поранення і вмирали", - йдеться в повідомленні.
За даними ОК "Південь", обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, підтверджена інформація про поранення одного жителя сусіднього м.Очаків Миколаївської області, який був обстріляний з РСЗВ одночасно з Херсоном.
"В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено 1 Цивільного. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили в командуванні.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.
Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.
Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.
"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.
Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.
Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.
Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.
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