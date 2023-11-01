Ракети влучили по базах РФ: у Мережі дізналися деталі удару по окупантах у Криму

Внаслідок ракетного удару по російських окупантах у захопленому Криму уражені військові бази РФ.
Подробиці атаки повідомляє місцевий Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на дані очевидців.
"Атака сьогодні була успішною: місця розміщення військових РФ, щонайменше, в двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці уражені, ймовірно, ракетними ударами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в ході ракетної атаки над Арабатською стрілкою були помічені безпілотники.
"Ракети влучили у дві бази відпочинку - пансіонат "Юний" та "Блакитне полум'я" у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені ра**истами і там знаходяться їх "розташування" – розповіли жителі Генічеської громади.
За свідченнями місцевих, з Генічеська та села Генічеська Гірка до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.
Удари по окупантах у Криму
Раніше повідомлялося про те, що над Кримським мостом - димова завіса, окупанти в паніці. На окупованому півострові оголошена повітряна тривога. Telegram-канали пишуть про прольоти ракет з боку материкової частини України.
Нагадаємо, раніше в ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".
Раніше повідомлялося, що Росія "відтягує" кораблі від Криму. Західні аналітики раніше стверджували, що в Новоросійськ Росія перемістила щонайменше 10 кораблів, проте ці цифри дещо "завищені".
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