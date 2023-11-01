Прикордонники більше не приймають документи в 'Дії' для виїзду за кордон

У додатку все ще можна буде показати документ про інвалідність.

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Побільшало випадків підробки додатку / Колаж Главреда. Фото: ДПСУ, Дія

Прикордонники більше не приймають документи у "Дії" для виїзду за кордон, повідомив представник Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю Інтерфаксу.

"Закордонний паспорт має бути фізичним. У нас були факти спроб показати документи у псевдо-"Дії". Людина стверджувала, що вона - багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А під час ретельної перевірки з'ясувалося, що він намагався обдурити прикордонників, демонструючи фальшиві свідчення у підробленому додатку", - розповів він.

Однак у "Дії" все ще можна показати документ про інвалідність. А також додаток може бути використаний для ідентифікації особистості, але не для перетину кордону.

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Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану

Наразі для більшості чоловіків призовного віку виїзд за кордон - в умовах воєнного стану - заборонений.

Однак виїжджати за кордон під час воєнного стану можуть люди, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, які постійно проживають за кордоном і мають відповідну відмітку про це в паспорті.

Виїжджати з України також можуть люди, які займаються допомогою української армії - водії-волонтери, діячі культури, спортсмени й тренери.

Також за станом здоров'я межі України можуть покинути чоловіки призовного віку, які мають інвалідність I-III групи (за наявності відповідних документів).

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