"Щонайменше рік": у Залужного дали невтішний прогноз щодо закінчення війни в Україні

Повернення територій буде здійснене в рамках масштабної контрнаступальної операції, підкреслив радник головнокомандувача ЗСУ.

У Залужного дали невтішний прогноз щодо закінчення війни в Україні / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Можлива тривалість війни Росії проти України – щонайменше один рік. Таку заяву зробив головний радник головнокомандувача ЗСУ, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю Der Spiegel.

"У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік", - заявив Назаров.

Радник головнокомандувача ЗСУ підкреслив, що війна закінчиться лише після того, як Україна переможе країну-окупанта Росію на полі бою.

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"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", - додав він.

За словами генерала, повернення територій буде здійснене в рамках масштабної контрнаступальної операції.

"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні", - додав Назаров.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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