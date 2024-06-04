По Києву буде переміщатися військова техніка: у ЗСУ назвали причину

По Києву та області буде відбуватися переміщення особового складу та важкої техніки українських військових упродовж тижня.

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По Києву буде переміщатися військова техніка/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

У Києві та Київській області у період з 5 до 13 червня будуть проводитися командно-штабні військові навчання, тому в цей час може відбуватися переміщення особового складу та важкої техніки захисників України. Про це у вівторок, 4 червня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

"У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ", – йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що під час навчань відбуватимуться практичні дії, до яких буде залучений особовий склад, військова техніка та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних і протидиверсійних підрозділів.

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"Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", – пояснив Павлюк.

Він попередив, що у зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ", – наголосив він.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

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