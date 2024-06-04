"Це ключове завдання": експерт назвав плюси для України від ураження ППО РФ на Бєлгородщині

Ударів по комплексах окупантів, якими вони б’ють по Україні з території РФ, ставатиме ще більше, наголосив Мусієнко.

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Експерт назвав плюси для України від ураження ППО РФ на Бєлгородщині/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

Українські військові уразили російські зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400 на території Бєлгородської області, вдаривши по них з ракетних систем залпового вогню Himars. Такі ЗРК російські окупанти використовують як для того, щоб атакувати Харківську область, так і для ударів по українських повітряних цілях. Раніше така російська військова техніка була недосяжною для українських систем західного виробництва, але тепер, коли Захід дозволив бити своєю зброєю по військових цілях на території РФ, таких ударів ставатиме все більше.

Удари по російських ЗРК на Бєлгородщині можуть призвести до того, що російським окупантам доведеться відвести свої системи ППО від кордону з Україною. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "УНІАНУ".

"Я думаю, що подібних ударів ставатиме тільки більше. Адже розташування комплексів С-300 і С-400 на території Бєлгородської області – це одна з пріоритетних цілей для Сил оборони України. Тому що ці комплекси використовують для нанесення ударів по Харкову і Харківщині, а також за призначенням – вони виконують завдання з прикриття неба. І так, потрібно відкрити можливість для роботи нашої авіації, наших літаків, які можуть відпрацьовувати ракетами зі Storm Shadow і SCALP-G", – зазначив Мусієнко. відео дня

Він висловив впевненість у тому, що такі удари по засобах протиповітряної оборони російських окупантів продовжуватимуться. Також експерт не відкидає варіанту, що надалі можуть відбуватися також удари ракетами Storm Shadow і SCALP-G ще далі вглиб території країни-агресорки Росії.

За словами Мусієнка, якщо після цих ударів росіяни відведуть від кордону свої системи ППО, то нам буде навіть краще. Він зазначив, що це і є ключове завдання України, щоб російські окупанти якомога далі відвели свої С-300 і С-400 углиб своєї території

"Щоб вони за дальністю не могли дістати ракетами, наприклад, по Харкову, щоб вони не могли контролювати певну зону в районі Харківської області, щоб більш вільно діяла наша авіація. Тому якщо вони відведуть свої системи, нас це також цілком влаштовує… В ідеалі – щоб вони відвели ці установки десь на 100 кілометрів, тоді в принципі вже стане безпечно і для цивільного населення, і для нашої авіації", – підсумував Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удари України по території РФ – останні новини

Нагадаємо, Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США. Після того, як США дали дозвіл на удари по території країни-агресорки Росії Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Після цього повідомлялося, що окупанти скаржаться на HIMARS. ЗСУ почали атакувати наступальні колони окупантів на території країни-агресора.

Також повідомлялося, що HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК. Російські видання підтверджують, що були атаковані ті самі установки, які обстрілювали Харківську область.

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