'Це героїзм тисяч військових': у ЗСУ розповіли про жорстокі бої у Вовчанську

Росіяни застосовують техніку обмежено, оскільки якісна робота українських артилеристів завдає ворогу великих втрат, сказав Юрій Повх.

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На Харківщині ситуація залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Вовчанську Харківської області тривають важкі бої. Ситуація залижається напруженою по всьому анклаву, який змогли захопити російські окупанти. Про це повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх розповів в ефірі "Еспресо".

"Бої точаться в міській забудові, тобто в тому, що від неї залишилося. Ситуація може змінюватися залежно від того, які ресурси застосовує ворог і Сили оборони. За останню добу відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав у бік наших позицій 17 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 28 ударів дронами-камікадзе. Росіяни здійснили 238 обстрілів", - розповів він.

Повх зауважив, що ворог діє малими групами під прикриттям артилерії. Окупанти бережуть техніку від ударів ЗСУ, тому застосовують її обмежено.

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"Якісна робота наших артилеристів завдає йому великих втрат. В середньому росіяни втрачають кілька танків і бойових броньованих машин та десятки автомобілів щодоби", - зазначив речник.

За словами лейтенанта батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимира Назаренка, ситуація на всьому сході напружена. Окупанти щодня нав'язують бої. Проте ЗСУ успішно відбивають спроби ворога просуватися – тривають стрілецькі бої та артилерійські обстріли.

"Це щоденний героїзм тисяч і тисяч військових. Хотів би казати за нашу 4 бригаду Нацгвардії. Ми чітко розуміємо важливість взаємної підтримки, працювати і боротися плече до плеча для того, щоб максимально знищувати ворога і не давати йому просуватися", - розповів Назаренко ефірі "24 каналу".

Лейтенант зазначив, що росіяни переважають у живій силі, боєприпасах та засобах ураження. Назаренко підкреслив, що іноді здається, що у РФ необмежені ресурси.

"Але оптимізм вселяє те, що рано чи пізно вони мають закінчитися. Має закінчитися їхня техніка. Зокрема, завдяки роботі операторів FPV, артилерії тощо", - наголосив захисник.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Бої за Вовчанськ - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України успішно контратакували у Вовчанську та повернули під свій контроль кілька позицій у місті. Окупанти мають обмежений успіх у напрямку населеного пункту Липці, повідомили у ISW.

Також у районі Вовчанська Харківської області українські захисники взяли в полон близько 60 російських окупантів за один день, повідомив представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Як повідомляв Главред, ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів на Харківському напрямку, особливо в передмісті та в самому Вовчанську. Найзапекліші бої точаться біля села Стариця Вовчанського району.

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