"Тікають навіть під час дороги": полонений російський технік розповів про масове дезертирство ворога

Російськими військами опановують панічні настрої.
Російський технік, який потрапив у полон СБУ, розповів, що дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.
Бранець вивозив з України несправні бойові машини РФ, їздив з Криму в Херсонську і Миколаївську області, тому міг у повному масштабі оцінити рівень дезертирства.
"Багато хто тікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками в'язниці і це єдине, що тримає", – зізнається бранець.
За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.
"Вони просто самоусунулися. Не дають конкретні завдання, просто про щось говорять в індивідуальному порядку", – сказав він.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.
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