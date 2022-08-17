Плани Путіна щодо України залишаються незмінними, але він намагається їх спотворити - ISW

Путін намагається спотворити свої цілі щодо України, вважають аналітики / Колаж Reuters

Аналітики американського Інституту дослідження війни вважають, що мета Росії залишається незмінною, а саме - домогтися зміни режиму в Києві й взяти під контроль більшу частину України. Водночас Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.

У звіті ISW зазначається, що президент Росії Володимир Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни Росії в Україні 15 серпня. Господар Кремля завершив свій виступ на форумі Армія-2022 твердженням, що "наші воїни разом з "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій і Луганській народних республіках", "чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу".

ISW зазначає, що така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії з приводу "денацифікації" й "демілітаризації" України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.

Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини.

Як повідомляв Главред, раніше в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни говорилося, що в підрозділах так званих "ДНР" і "ЛНР" спостерігається розкол. Проксі-війська не хочуть воювати за межами Донецької та Луганської областей відповідно. Водночас російська окупаційна влада продовжує створювати умови для тривалого російського контролю над окупованими територіями.

16 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим потрібно більше зброї, щоби боротися з російськими окупантами. В іншому випадку війна не зупиниться.

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